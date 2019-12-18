خلال الـ24 ساعة الأخيرة : عودة نحو 780 لاجئا إلى سوريا

موسكو – سبوتنيك: أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين بأن ما يقرب من 780 لاجئا قد عادوا إلى سوريا خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 777 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 318 لاجئا (95 امرأة و162 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 459 شخصا (138امرأة و234 طفلا).



لاجئ سوري جديد يعودون إلى سوريا

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي والأغراض من الألغام في دمشق وقرية زمرين (بريف درعا) على مساحة 2.2 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أنه قد سبق وعاد إلى سوريا في هذا الشهر نحو 3000 لاجئ من الأردن ولبنان كما ذكر نفس المركز.