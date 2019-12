اتهامات بحق الحكم السعودي الخضير عقب “تعليقات عنصرية “

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا في مزاعم عن تعليقات عنصرية صدرت من الحكم السعودي تركي الخضير بحق الغابوني سيرج كيفن مهاجم فريق مومباي سيتي.

وادعى خورخي كوستا مدرب الفريق الهندي أن حكم المواجهة بين فريقه وبنغالورو في الدوري السوبر الأحد، قام بإيماءات غير مناسبة ووصف اللاعب كيفن، الذي خاض ثماني مباريات مع منتخب الغابون بـ”القرد”.

Mumbai City FC head coach Jorge Costa spoke about the incident involving midfielder Serge Kevyn and referee Turki Mohammed Al Khudayr after the match against Bengaluru FC#IndianSuperLeague#ISLhttps://t.co/0beZqV2II5