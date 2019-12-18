الولايات المتحدة.. اعتقال طالب سعودي تحدث عن “قائمة قتل”

احتجزت السلطات الأمريكية طالبا سعوديا قيل إنه اقتنى بصورة غير مشروعة سلاحا ناريا وتحدث عن نيته قتل عدد من الأشخاص.

وأمرت القاضية، لورا فاشينغ، أثناء جلسة قضائية عقدت أمس الثلاثاء في مدينة البوكيركي، بحبس الطالب في جامعة نيومكسيكو، حسن القحطاني (عمره 27 عاما)، وهو يواجه اتهامات بالعنف المنزلي وتوجيه تهديدات قتل متكررة إلى أشخاص آخرين.

وأكد شهود عيان للمحققين أن القحطاني المقيم في البوكيركي قام باعتداءات بدنية على زوجته، وهي مواطنة أمريكية، كما وجه تهديدات إلى امرأة أخرى كانت عشيقة له خلال فترة زواجه، إذ صوب مسدسا نحو رأسها وهدد بقتلها.

وأكد مبلّغ لمكتب التحقيقات الفدرالي FBI أن القحطاني الذي اقتنى مسدسا بشكل غير قانوني تحدث عن “قائمة قتل” خاصة به تضم أستاذا جامعيا ورفيق سكن سابقا له وشخصا ثالثا وقع بينهما شجار في السابق.

وأشار الوكيل الخاص في FBI جوناثان لابوهن أثناء الجلسة إلى أن عدة مخبرين أبلغوا السلطات بأنهم شاهدوا مرارا القحطاني وبحوزته مسدس، مضيفين أن الطالب السعودي كان يتدرب على الرماية.

وقال القحطاني لأحد هؤلاء الأشخاص، ردا على سؤال عن سبب حيازته للسلاح، إنه عضو في حركة “طالبان”، وذكر لآخر أنه، إذا ضبطت الشرطة المسدس، سيقول إنه تابع لزوجته.

واعتقل القحطاني الذي يدرس الهندسة الطبية، يوم الجمعة الماضي، واضطر لذلك إلى الغياب عن مراسم تخرجه السبت، غير أن أحد محاميه، جويل مايرس، أكد للقضاء أن الطالب السعودي تخرج رسميا وينوي البقاء في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أيام من الهجوم الذي نفذه ضابط في سلاح الجو السعودي كان يتلقى تدريبا في الولايات المتحدة داخل قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا.

المصدر: أسوشيتد برس