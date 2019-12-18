استشاري جراحة: عمليات إنقاص الوزن تقلل نسبة حدوث سرطان القولون

كل الوطن – الرياض: أكد استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة د.عصام سالم باتياه رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة ، أن السمنة تعتبر إحدى مسببات سرطان القولون وهذه حقيقة لا يختلف عليها العلم أو الطب.

وقال في تصريح لـ”الرياض” : حتى اليوم توجد آراء متباينة حول أن عمليات إنقاص الوزن تقلل من نسبة حدوث سرطان القولون.

وتابع : “بعد الرجوع إلى الأبحاث والدراسات وجدنا أن أقوى حجة من هذه الدراسات وهي الدراسة “الجامعة المراجعة” والتي تم فيها مراجعة 3691 مقال وبحث نشر عن أثر عمليات إنقاص الوزن على سرطان القولون والمستقيم وأجمعت أفضل 4 أبحاث والتي خلصت نتائجها إلى أن عمليات إنقاص الوزن (تكميم أو تحويل مسار) تقلل نسبة حدوث سرطان القولون مقارنة بالبدناء.

وجاءت تصريحات “باتياه” في وقت تداولت معلومات على موقع التواصل الاحتماعي “تويتر” تشير إلى أن عمليات التكميم تزيد من نسبة حدوث سرطان القولون بناء على دراسة حديثة منشورة .

وأشار “باتياه” إلى أن العلم لا يأتى من فراغ ولا يمكن أن يصدق أو يطبق من مقال واحد أو بحث واحد أو على مريض واحد، وأن هناك أسس ومبادي للبحث العلمي منها نوعية العينة وبيئة تلك العينة حيث أنها تختلف باختلاف الشعوب، وعدد العينات التي أخذت في البحث والفترة التي تمت فيها متابعت عينات البحث، والمجلة الناشرة لديها فريق تدقيق واشتراطات قوية ولن تقوم بنشر أي بحث علمي ضعيف.