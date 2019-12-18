شاب كويتي يعلن اعتناقه اليهودية على التلفزيون الإسرائيلي..صور وفيديو

كل الوطن- وكالات: بثت محطة تلفزيونية إسرائيلية تقريرا مطولا تحدثت فيه عن اعتناق شاب كويتي الديانة اليهودية، وقيامه بتنفيذ شعائرها.

وأذاعت قناة “مكان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية التقرير، وتحدثت فيه عن اعتناق الشاب يوسف المهنا الديانة اليهودية، تاركا الإسلام.

وبحسب التقرير، فقد غير الشاب اسمه إلى “نفتالي” وانتقل من الكويت إلى بريطانيا، معربا عن أمله بزيارة إسرائيل والعيش فيها، بحسب “سي إن إن”.

وتسببت الفيدوهات التي تدوالها رواد “تويتر” بجدل كبير خصوصا بعد أن تعرف عليه الكثير من المواطنين الكويتيين، واعتبر أحد المغردين أنه “كل إنسان حر باختيار معتقداته”.

وغرد آخر مستغربا “أشعر بالصدمة.. لقد كان معي في الكلية وبنفس التخصص….لم أرى منه أي عيب..هداه الله”.

وتعرف عليه مغرد آخر “لقد كان شاب خلوق ومحترم وذكي..أشعر بالصدمة… ماقمت به هو اعتراف بالصهيونية وليس اليهودية”.

وتنوعت الآراء بين الاستغراب والاستهجان لتصل إلى المطالبة بتطبيق “الحد” الإسلامي عليه مع أشد العقوبات.

وأعلنت الداخلية الكويتية عن مباشرتها التحقيق في القضية بعد الجدل الكبير الذي أحدثته في أوساط المجتمع الكويتي، وأنها ستباشر تحركها في حال ورد شكوى رسمية أو بلاغ رسمي في هذه الحادثة، معلنة أنه في حال “ثبتت صحة التقرير المنشور فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن اليهودي سيكون إجراء عاجلا” بحسب “القبس”.