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» » نائبة لبنانية تشكر فنانة مشهورة لتبرعها بأجر حفلها في موسم الرياض لمؤسسة خيرية

نائبة لبنانية تشكر فنانة مشهورة لتبرعها بأجر حفلها في موسم الرياض لمؤسسة خيرية

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 دقيقةآخر تحديث : منذ 22 دقيقة
نائبة لبنانية تشكر فنانة مشهورة لتبرعها بأجر حفلها في موسم الرياض لمؤسسة خيرية

كشفت النائبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، أن الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، قررت التبرّع بأجر حفلها في موسم الرياض الشهر الجاري لصالح مؤسسة خيرية في لبنان.

وكتبت يعقوبيان في منشور لها على حسابها في تطبيق “إنستغرام”: “ميريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها إلى المحتاجين في وطنها، شكرا على عطائك، وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت”.

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ولفتت يعقوبيان إلى ضرورة أن يقوم النجوم في لبنان بالمثل لدعم الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362257

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