روسيا: إرسال بعثة أممية إلى منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمر مهم

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتبر إرسال بعثة لمجلس الأمن الدولي إلى منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أمر مهم.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا متحدثاً في اجتماع لمجلس الأمن: “لا تزال القضية الفلسطينية غير المحلولة تغذي المشاعر المتطرفة في المنطقة وخارجها. وتتفجر مواجهات مسلحة بشكل دوري حول قطاع غزة، ويتنامى الاستياء في الشارع العربي الفلسطيني”.

وأشار نيبينزيا إلى أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنازل الفلسطينية ما زالا من المهيجات الدائمة، وكذلك “الممارسة المتزايدة التي ذكرها الأمين العام في تقريره الأخير” للأمم المتحدة.