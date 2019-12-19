كتلة “حزب الله” النيابية ترشح حسان دياب لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

كل الوطن – سبتونيك عربى: بدأت، صباح اليوم، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا، والتي تستمر يوما واحدا.

وتابع “وبعد انسحاب الحريري لدينا كـ”تكتل وطني” قناعة بأن البلد لا يمكن أن يستمر من دون حكومة في هذا الظرف العصيب، لذلك ارتأينا أن نختار شخصية نظيفة الكف وتكنوقراطية وهو حسان دياب”.

ومن جانبه قال النائب فريد هيكل الخازن، باسم كتلة “التكتل الوطني”، “كان رأينا من الأساس أن يترأس الحكومة سعد الحريري أو من يسميه للاعتبارات الوطنية”.

وتسيطر على المشهد في لبنان خلال، الأيام الماضية، تحولات متلاحقة، جاء آخرها اعتذار رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

يشار إلى أن حسان دياب عمل كوزير للتربية والتعليم العالي، خلال الفترة من 2011 حتى 2104، في حكومة رئيس الوزار السابق نجيب ميقاتي.

وكان دياب أستاذا في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، بالجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك عام 1985.