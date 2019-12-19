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انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحرير19 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 8 ساعات
انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

كل الوطن – الرياض: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي ( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) و سماء غائمة جزئيا على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362290

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