كتلة المستقبل تنسحب من المشاركة في الحكومة اللبنانية الجديدة

كل الوطن – فريق التحرير- سبتونيك: علن النائب اللبناني، سمير الجسر، باسم كتلة “تيار المستقبل”، أن الكتلة لم تسم أحدا لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وعلل الجسر عدم تسمية أحد قائلا: “لأننا كنا نريد حكومة اختصاصيين”، بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

ونقلت “رويترز” عن مصدر مقرب من سعد الحريري ووسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، إن تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري لن يشارك في الحكومة الجديدة.

وبدأت، صباح اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا، والتي تستمر يوما واحدا.

ورشحت كتلة “حزب الله” النيابية الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وتسيطر على المشهد في لبنان خلال، الأيام الماضية، تحولات متلاحقة، جاء آخرها اعتذار رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.