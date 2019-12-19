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الملك سلمان يوجه رسالة للسيسي حول الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
الملك سلمان يوجه رسالة للسيسي حول الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن وزير الدولة السعودي عصام بن سعيد، سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وأشار راضي، إلى أن الرسالة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس المصري أكد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

كما أعرب الرئيس المصري عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور بين البلدين ودعم أواصر التضامن العربي.

المصدر: الأهرام

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362354

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