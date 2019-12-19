تسجيل الدخول
» » إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

جراء تفريق وقفة منددة باعتقال فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

رام الله – وكالات: أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، الخميس، وسط الضفة الغربية المحتلة، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي وقفة للتنديد باستمرار اعتقال فلسطيني مضرب عن الطعام.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية، فرقت وقفة أمام معتقل “عوفر” غربي رام الله، منددة باعتقال أحمد زهران، إداريًا (بدون تهمة).

اقرأ أيضا...

وأضاف الشهود، إن مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية، استخدم خلالها الجيش قنابل الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار الشهود إلى أن الجيش اعتقل فلسطينيا خلال المواجهات.

وقال مسعفون ميدانيون للأناضول، إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ويخوض “زهران” إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، منذ 88 يوما.

والاعتقال الإداري؛ قرار دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.

الاناضول

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362356

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.