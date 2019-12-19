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طفلة روسية تدخل قائمة أغنى المدونين على “يوتيوب”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
طفلة روسية تدخل قائمة أغنى المدونين على “يوتيوب”

دخلت الطفلة الروسية، أنستاسيا رادزنيسكايا، البالغة من العمر 5 سنوات، التصنيف الجديد الذي وضعته مجلة فوربس لأكثر 3 مدونين جنيا للأرباح على “يوتيوب”.

وفي رأس التصنيف الذي وضعته المجلة مؤخرا جاء المدون، رايان كاجي، البالغ من العمر 8 سنوات، وصاحب قناة Ryan ToysReview على “يوتيوب”، والذي تصل عائدات قناته التي تروج للألعاب إلى 26 مليون دولار في السنة.

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أما المرتبة الثانية من التصنيف فاحتله أصحاب قناة Dude Perfect على “يوتيوب”، والتي تصل عائداتها إلى 20 مليون دولار في السنة.

وثالثا حلت الطفلة الروسية أنستاسيا رادزنيسكايا، البالغة من العمر 5 سنوات، وصاحبة قناة Like Nastya Vlog، والتي يصل عدد متابعيها على “يوتيوب” إلى 42.4 مليون متابع، وتبلغ عائداتها السنوية 18 مليون دولار.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362362

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