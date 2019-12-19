طفلة روسية تدخل قائمة أغنى المدونين على “يوتيوب”

دخلت الطفلة الروسية، أنستاسيا رادزنيسكايا، البالغة من العمر 5 سنوات، التصنيف الجديد الذي وضعته مجلة فوربس لأكثر 3 مدونين جنيا للأرباح على “يوتيوب”.

وفي رأس التصنيف الذي وضعته المجلة مؤخرا جاء المدون، رايان كاجي، البالغ من العمر 8 سنوات، وصاحب قناة Ryan ToysReview على “يوتيوب”، والذي تصل عائدات قناته التي تروج للألعاب إلى 26 مليون دولار في السنة.

أما المرتبة الثانية من التصنيف فاحتله أصحاب قناة Dude Perfect على “يوتيوب”، والتي تصل عائداتها إلى 20 مليون دولار في السنة.

وثالثا حلت الطفلة الروسية أنستاسيا رادزنيسكايا، البالغة من العمر 5 سنوات، وصاحبة قناة Like Nastya Vlog، والتي يصل عدد متابعيها على “يوتيوب” إلى 42.4 مليون متابع، وتبلغ عائداتها السنوية 18 مليون دولار.

المصدر: RT