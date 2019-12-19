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إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر جنوبي غزة قررت إسرائيل تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر جنوبي غزة قررت إسرائيل تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال

غزة/ وكالات: أفاد الجانب الفلسطيني، الخميس، أن السلطات الإسرائيلية قررت تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين في القطاع، وفق الاناضول  نزار عياش، لوكالة الأناضول: “تم إبلاغنا من وزارة الزراعة، وجهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، بأن إسرائيل قررت تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ جنوبي غزة”.

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وأضاف أن إسرائيل قلّصت مسافة الصيد من ميناء غزة وحتّى شواطئ جنوبي القطاع من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال.

ويأتي القرار بعد سلسلة غارات شنّتها مقاتلات إسرائيلية فجرا، على موقع فلسطيني شمالي القطاع، عقب إعلان الجيش اعتراض نظام القبة الحديدية (المضاد للصواريخ)، لقذيفة أطلقت من غزة.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 7 صواريخ على موقع شمالي مدينة غزة، حيث سبب الهجوم أضرارا في المكان والمنازل المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية، حول تقليص مساحة الصيد أو أسباب ذلك.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة.

ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362374

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