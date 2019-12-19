“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح “هدف” صفحة خاصة بالبرامج التدريبية الإلكترونية على منصة “دروب”، تتيح لوزارة المالية تقديم برامج تدريب إلكترونية وعرضها مباشرة على المنصة، كما سيتولى “هدف” تطبيق معايير جودة بناء البرامج التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى “دروب” على البرامج التدريبية المقدمة من وزارة المالية، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير البرامج التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة “دروب

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