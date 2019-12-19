حريق يلتهم طفلتين وأمّاً في مدينة التل بريف دمشق

كل الوطن- اورينت نت: أفادت مواقع إخبارية محلية بمصرع طفلتين وأمهما بحريق التهم منزلهم في مدينة التل بريف دمشق.

ونقلت وكالة سانا التابعة لنظام أسد عن مصدر في شرطة نظام أسد أن امرأة تبلغ من العمر 39 عاما وابنتها 15عاما، توفيتا مساء الأربعاء، بالإضافة إلى ابنة جيرانهما وهي طفلة عمرها 6 أعوام جراء حريق اندلع في منزلهم في حي نزلة الدولة في مدينة التل”.

ولم يذكر المصدر سبب الحريق على وجه الدقة لكنه رجح أن يكون ناتجا عن ماس كهربائي، في حين أرجعت “تنسيقية مدينة التل” سبب اندلاع الحريق إلى استخدام “موقد الغاز” داخل المنزل للتدفئة.

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وهذه ليست الحادثة الأولى الناتجة عن الاعتماد على الكهرباء في التدفئة أو استخدام المحروقات، في هذا الشتاء، حيث توفيت الأسبوع الماضي طالبة جامعية داخل غرفتها جراء حريق تسببت فيه مدفأة كهربائية، كما اندلع حريق بمنزل في منطقة المزة، وآخر في قرية الباردة بمنطقة الكسوة بريف دمشق.

وفي حادثة مشابهة وقعت شتاء العام الماضي أدت إلى وفاة 7 أطفال أشقاء ، جراء حريق نشب في منزلهم في حي العمارة في دمشق، بسبب نسيان الوالدين المدفأة على وضعية العمل بعد أن قُطعت الكهرباء للتقنين.

وتعاني مناطق سيطرة نظام أسد من أزمة خانقة في الوقود والمازوت، الذي غالبًا ما يستخدم للتدفئة، كما تشهد تقنينًا للتيار الكهربائي يمتد لساعات جراء نقص المحروقات..