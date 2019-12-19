توجيه هام من القاهرة للمصريين المسافرين للسعودية

طالب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ياسر هاشم المواطنين المسافرين من مصر إلى الأراضي السعودية، بالحصول على تطعيم الالتهاب السحائي.

وأكد البيان أنه من الضروري أن يحصل على هذا التطعيم كل من البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين، على أن يكون ذلك من خلال الحصول على شهادة تطعيم سارية قبل السفر بعشرة أيام.

وأوضح هاشم، أن هذه الخدمة متوافرة بجميع مكاتب التطعيم الدولية في مصر، التي أكدت ضرورة الالتزام بهذه التعليمات قبل السفر للأراضي السعودية.

الالتهاب السحائي التهاب حاد يصيب الأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، وتعرف بالسحايا، وتتعدد أسباب الالتهاب وتشمل العدوى الفيروسات أو البكتيريا أو غيرها من الكائنات الدقيقة.

وقد يكون التهاب السحايا مهددا للحياة بسبب قربه من الدماغ والحبل الشوكي.

المصدر: وكالات