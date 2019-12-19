تسجيل الدخول
» » ترامب لنائبة ديمقراطية صوتت لعزله: زوجك ربما في الجحيم! (فيديو)

ترامب لنائبة ديمقراطية صوتت لعزله: زوجك ربما في الجحيم! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير19 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 19 ساعة
ترامب لنائبة ديمقراطية صوتت لعزله: زوجك ربما في الجحيم! (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا، إذ رجح لنائبة ديمقراطية صوتت لصالح عزله أمس الأربعاء أن يكون مثوى زوجها الراحل تحت الأرض، لا في السماء.

وأعرب ترامب في كلمة ألقاها الليلة الماضية في ميشيغان أمام حشد من مؤيديه عقب تصويت مجلس النواب لصالح عزله، عن خيبة أمله إزاء تصويت النائبة ديبي دينغل ضده، على الرغم من المراسم التذكارية “من الدرجة الأولى” التي أقامها لزوجها الراحل، المشرع الديمقراطي المخضرم جون دينغل الذي توفي في فبراير الماضي عن عمر ناهز 93 عاما.

اقرأ أيضا...

وذكر ترامب أن النائبة دينغل اتصلت به في فبراير وأعربت عن امتنانها على المراسم المقامة لزوجها، وهو من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.

ونقل ترامب عن ديبي دينغل قولها في تلك المكالمة إن زوجها الراحل “ينظر من الأعلى”…! وتابع ترامب: “لكن ربما ينظر من الأسفل… لا أعرف!”.

وسرعان ما حاول الرئيس التخفيف من حدة نبرته قائلا: “دعونا نرجح أنه ينظر من الأعلى”، لكن ذلك لم يساعده في تفادي موجة الانتقادات الجديدة من قبل معارضيه.

وأعربت دينغل عن استيائها إزاء تصريحات ترامب، مشددة على أن زوجها استحق كل المراسم التي أقيمت له، وأشارت إلى أن الرئيس أهانها “بقدر لا يستطيع تصوره”.

ونفت مهاتفتها ترامب، مشددة على أن الأخير هو من اتصل بها.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362400

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.