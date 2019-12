ترامب لنائبة ديمقراطية صوتت لعزله: زوجك ربما في الجحيم! (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا، إذ رجح لنائبة ديمقراطية صوتت لصالح عزله أمس الأربعاء أن يكون مثوى زوجها الراحل تحت الأرض، لا في السماء.

وأعرب ترامب في كلمة ألقاها الليلة الماضية في ميشيغان أمام حشد من مؤيديه عقب تصويت مجلس النواب لصالح عزله، عن خيبة أمله إزاء تصويت النائبة ديبي دينغل ضده، على الرغم من المراسم التذكارية “من الدرجة الأولى” التي أقامها لزوجها الراحل، المشرع الديمقراطي المخضرم جون دينغل الذي توفي في فبراير الماضي عن عمر ناهز 93 عاما.

At the end of this clip, Trump jokes about Rep. John Dingell being in hell after his wife, Rep. Debbie Dingell, voted for impeachment pic.twitter.com/i72Qnn49GM