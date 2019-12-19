نتنياهو: سنطبق السيادة على غور الأردن بدعم أمريكي

كل الوطن- سبتونيك عربى : قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، إننا سنبطق السيادة على المستوطنات وغور الأردن بدعم أمريكي.

نشر الموقع الإلكتروني العبري “هيدبروت”، مساء اليوم، الخميس، أن نتنياهو تعهد مرى أخرى بتطبيق السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن بأكملها، وذلك بدعم أمريكي، غير محدود.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن نتنياهو قد شدد خلال زيارته لمستوطنة “متسبيه يريحو”، المقامة على أراضي مدينة أريحا الفلسطينية، على استمرار وتعزيز العمل في المستوطنات، وبأنه سيستمر في بناء المزيد منها، وذلك عبر دعم أمريكي كبير.

وذكر نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستمر في قوته وبسط سيطرته على المستوطنات، وبأنه سيعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن بأسرها، وبأن جيش بلاده يعمل على مواجهة من يرغب إعادتهم إلى خطوط حدود 1967.

وادعى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “هذه أرض إسرائيل، أرض الكتاب المقدس، أرض أجدادنا، عدنا هنا لكي لا نغادر، لذا أول ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي الأردن والمنطقة المحيطة، وسنفعل ذلك من خلال اعتراف ودعم أمريكي غير محدود، نقوي به دولة إسرائيل ونؤمن مستقبلها”.