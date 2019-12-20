القبض على مروج لمخدر “الكبتاجون” في الرياض

كل الوطن – الرياض: نشرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء عملية ميدانية نفذتها فرق مكافحة المخدرات في العاصمة الرياض.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، حيث أسفرت عن ضبط مروج للمخدرات أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب الكبتاجون المحظورة.