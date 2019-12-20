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السكر والخبز الأبيض يرتبطان بالأرق لدى النساء الأكبر سنا

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
السكر والخبز الأبيض يرتبطان بالأرق لدى النساء الأكبر سنا

كل الوطن – رويترز: تشير دراسة أمريكية إلى أن النساء الأكبر سنا اللاتي يتناولن الكثير من الحلويات والحبوب المصنعة ربما يعانين من الأرق أكثر من نظرائهن اللاتي لا يستهلكن الكثير من هذه الأطعمة.

وفحص الباحثون بيانات من الغذاء اليومي لأكثر من 50 ألف امرأة في منتصف الستينات انقطع لديهن الطمث، والذي ارتبط أيضا بزيادة في مشاكل النوم والأرق.

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وركز الباحثون على “مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة” وهو مقياس لعدد الأطعمة التي يستهلكها الشخص والتي يمكن أن تسهم في زيادة مستويات السكر في الدم.

وكانت النساء ذوات أعلى درجات على المؤشر- وهو ما يعني استهلاكهن المزيد من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية المحلاة- أكثر عرضة بنسبة 11 في المئة للمعاناة من الأرق في بداية فترة الدراسة من النساء في أدنى درجات المؤشر.

ويقول جيمس جانجفيش كبير باحثي الدراسة وهو من كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك “تشير نتائجنا إلى أهمية النظام الغذائي بالنسبة لمن‭ ‬يعانون من الأرق”.

وأضاف “تجنب الأرق هو سبب وجيه آخر لتجنب الحلويات إلى جانب التحكم في الوزن”.

وتابع “عندما ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة يرد جسمك بإفراز الأنسولين ويمكن أن يؤدي ذلك لانخفاض نسبة السكر في الدم وبالتالي إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول والتي يمكن أن تؤثر بدورها على النوم”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362482

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