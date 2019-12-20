أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الكتاب بجدة منذ انطلاقه

كل الوطن – واس: بلغ عدد زوار معرض جدة الدولي للكتاب المقام بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية في نسخته الخامسة منذ انطلاقته حتى اليوم “324868” زائراً وسط تنوع في الإثراء المعرفي ، وتقديم منظومة من فعالياته الثقافية والمتنوعة، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من قبل الجهات الحكومية والأهلية.

ويتضمن المعرض الذي يستمر على مدى 10 أيام أكثر من 50 فعالية في برنامجه الثقافي إلى جانب استقطاب 350 ألف عنوان أدبي ومعرفي لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع، مما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية.

وتشهد منصات التوقيع بالمعرض تفاعل أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة مع زوار المعرض في هذا الحدث الثقافي الذي يراعي التجديد والتنوع في تقديم المحتوى ما يلبي تطلعات شرائح المجتمع، ووفقاً لتطلعات المعرض التي تراعي التنوع المعرفي ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر.