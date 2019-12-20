“زین السعودیة” تنشر خرائط تفصیلیة لتغطیة الجیل الخامس «5G»

كل الوطن – الرياض: أعلنت “زین السعودیة” عن تمكین عملائھا من الاطلاع على مناطق تغطیة الجیل الخامس (5G (من خلال خرائط تفاعلیة تفصیلیة نشرتھا في موقعھا الإلكتروني، حیث تمكّن العمیل من الاطلاع على مدى التغطیة في المنطقة التي یحددھا. وتعد ھذه الخدمة التي انفردت بھا “زین السعودیة”، الأولى من نوعھا في قطاع الاتصالات وتقنیة المعلومات في المملكة العربیة السعودیة.

وفي ھذا الصدد، قال نائب الرئیس التنفیذي للاتصال في “زین السعودیة” ریان بن عبدالله التركي: “نولي في زین السعودیة أولویة لتحسین تجربة العمیل، ترتكز على منھجیة ذات شفافیة ومصداقیة في خدمة عملائنا، ولذلك اتخذنا خطوة جریئة بتزوید العملاء بالمعلومات الدقیقة حول مواقع التغطیة في كل المدن التي تتوفر فیھا خدمات الجیل الخامس (5G(؛ إذ من حق العمیل علینا إذا ما قرر تجربة خدمات ال(5G (أن یطلع على خرائط التغطیة في كل المدن، لیتأكد من ان التغطیة تشمل أماكان تواجده.”

وتتمیز تقنیات الجیل الخامس في عدة أوجھ أبرزھا سرعة الإنترنت، حیث أن الجیل الخامس یتمیز بسرعة عالیة تصل إلى 10 أضعاف الجیل الحالي، كما أنھا تتمیز بسرعة استجابة عالیة، فضلاً عن ذلك تتمیز تقنیة G5 بسعتھا العالیة حیث یمكن التعامل مع الآلاف من الأجھزة في وقت واحد، مثل أجھزة التحكم عن بعد، من خلال الھواتف النقالة وأجھزة الاستشعار، مروراً بكامیرات الفیدیو وأضواء الشوارع الذكیة. وھذه الممیزات جمیعھا، ستحقق نقلة نوعیة في عدد من الخدمات الرقمیة، في قطاعات مختلفة كالطب، وانترنت الأشیاء، والتجارة الالكترونیة، كذلك في قطاع الأعمال.

وأكدت “زین السعودیة” أن تغطیة شبكتھا للجیل الخامس (5G (اصبحت تغطي 27 مدینة عبر 2600 برج في مختلف أنحاء المملكة، كما تلتزم “زین السعودیة” بتعزیز الموقع الریادي للمملكة العربیة السعودیة على قائمة أكثر الدول استثماراً في تطویر الخدمات الرقمیة التزاماً برؤیة المملكة 2030 ،حیث تعتبر تغطیة شبكة زین السعودیة في مرحلتھا الأولى الأوسع في منطقة الشرق الأوسط واوروبا وأفریقیا.