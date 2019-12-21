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صابة 62 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
صابة 62 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: أصيب مساء اليوم الجمعة 62 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي الذي قمع مئات المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

رام الله – سبوتنيك. وفي بيان مقتضب تلقت وكالة “سبوتنيك” نسخة منه، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: “أصيب 62 فلسطينيا بجراح مختلفة بينهم إصابات بالرصاص الحي خلال الجمعة 85 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة”.

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وكانت مئات الفلسطينيين قد  تظاهروا مساء اليوم الجمعة من كافة ميادين قطاع غزة صوب السياج الحدودي الفاصل في الجمعة الثالثة والثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة من 12 عاما بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت أهالي غزة للتظاهر والتعبير عن رفضهم للحصار الإسرائيلي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362530

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