د. عبدالمجيد الجلاَّل: المشهد الأمريكي الراهن!

ربما الأمر الإيجابي في المشهد الأمريكي الراهن ، ذلك العلو الكبير ، في قوة ، وصلابة الديمقراطية الأمريكية ، حيث شهدت الولايات المتحدة ، والعالم كله ، الجلسات العلنية للجنة التحقيقات ، في مجلس النواب ، وهي توجه ، بكل ثقة واطمئنان ، تهمتي إساءة استخدام السلطة ، وعرقلة تحقيقات الكونغرس للرئيس ترامب ، وهو الرئيس الأقوى والأكثر نفوذاً في العالم، من أجل أن تظل العدالة ، والقضاء ، الحارسة الأمينة للقيم الأمريكية ، وللدستور الأمريكي.

آخر استطلاعات الرأي ، حسب شبكة فوكس نيوز ، الأمريكية ، تُشير إلى أنّ نحو 50% من الناخبين الأميركيين ، يؤيدون محاكمة وعزل الرئيس ترامب !

بالفعل ، نجح الديمقراطيون ، وإعلام الدولة العميقة بكشف عيوب وتجاوزات الرئيس ترامب، على الدستور ، بغية التكسب السياسي الشخصي ، والاستعانة في ذلك بدولة أجنبية ، بهدف مواجهة وسحق خصومه السياسيين ، في انتخابات 2020.

بالنتيجة النهائية ، صوَّت مجلس النواب الأمريكي ، في نهاية جلسات علنية طويلة ، وبأغلبية ساحقة ، على توجيه تلك التهم ، تحت عنوان ، ما بات يُعرف بفضيحة أوكرانيا!

إذن انتهى الفصل الأول من إجراءات عزل الرئيس ترمب ، ولكن الفصل الثاني من هذه الإجراءات ، سيظل الأكثر إثارة وأهمية ، عندما يرفع الأمر كله إلى مجلس الشيوخ ، الذي سيكون الجهة الوحيدة التي يقع على عاتقها ، محاكمة الرئيس ، وعزله !

ولأنَّ مجلس الشيوخ ، تحت نفوذ الجمهوريين ، الذين يستحوذون على أكثرية مقاعده ، إذ لديهم 53 مقعداً ، مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين، بما يحول بالتالي دون إتمام إجراءات عزله ، فالمتوقع ، وما سيكون في الغالب أنَّ عزل الرئيس لن يتم .

من جهته ، الرئيس ترامب ، لم يستسلم للاستهداف الديمقراطي ، بغية اسقاطه ، فاستمر في المقاومة ، والسخرية مما يجري ، مؤكداً أنَّها حرب على الديمقراطية ، ومجرد أكاذيب لا معنى لها ، بل توعد الديمقراطيين بانتقام الناخبين في انتخابات 2020 !!

خلاصة القول ، المشهد الأمريكي الراهن ، يشهد حالةً من الانقسام الحاد غير المسبوق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، وانقسام المجتمع الأمريكي إزاء ذلك ، ما يعني صعوبة التكهن بمستقبل هذ الصراع الحزبي الحاد ، على نتائج انتخابات 2020 .

على كل حالٍ ، الأيام والشهور القادمة حُبلى بالمفاجآت على الساحة الأمريكية ، وبالتأكيد العالم ينتظر بلهفٍ شديد ، انعكاس ذلك كله ، على نتائج انتخابات 2020 ، ومن ينتصر فيها ، وهل سينجح الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري في كسب معركة الوجود والرئاسة !

حينئذٍ، لكل مقامٍ مقال.