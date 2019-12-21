“فيسبوك” يحذف شبكة حسابات وهمية تنشر مواد “مضللة” مؤيدة لترامب

كشف موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي الجمعة، أنه حذف شبكة حسابات وهمية تستخدم هويات مزيفة للقيام بحملة لنشر مواد مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع وعلى تطبيق “إنستغرام”.

وهذه الشبكة واحدة من اثنتين تم وقفهما بسبب “المشاركة في تدخل أجنبي وحكومي”، والسعي إلى “تضليل الآخرين”، وفق مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني في “فيسبوك” ناثانيال غليتشر.

وقال غليتشر في بيان نشره على الإنترنت “في كل من هاتين الحالتين، قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة”.

وهذا الإعلان هو أحدث كشف لـ”فيسبوك” عن قضايا تلاعب بحسابات يتم إنشاؤها باستخدام هويات مزيفة لتضخيم صورة جماعة سياسية أو قضية.

وفي هذا الإطار، أزال “فيسبوك” 610 حسابات و89 صفحة و156 مجموعة و72 حسابا على “إنستغرام” أنشئت في فيتنام والولايات المتحدة واستخدم بعضها صور تعريف صنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي بزعم أنها لأشخاص من الولايات المتحدة، وفقا للشبكة الاجتماعية.

وقال غليتشر إن هذه الحسابات “تنشر عادة محتوى مسل وأخبارا حول القضايا السياسية الأمريكية بما في ذلك محاكمة ترامب والعقيدة المحافظة والمرشحون السياسيون والانتخابات والتجارة والقيم الأسرية وحرية الدين”.

وأنفق نحو 55 مليون حساب يتبع صفحة أو أكثر تديرها هذه الشبكة أقل من 9,5 مليون دولار من الإعلانات على “فيسبوك” و”إنستغرام” مجتمعين، وفق الموقع.

أما الشبكة الثانية للحسابات التي تمت إزالتها فمصدرها جورجيا واستهدفت أشخاصا هناك، وفق غليتشر.

وقال غليتشر “على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم والتنسيق فيما بينهم، إلا أن تحقيقنا ربط هذا النشاط بشركة باندا للإعلانات في جورجيا، والحكومة التي يقودها حزب الحلم الجورجي”.

وتمت إزالة 39 حسابا و344 صفحة و13 مجموعة على “فيسبوك” و22 حسابا على “إنستغرام” جمعت أكثر من 440 ألف متابع بشكل عام بعد ربطهم بحملة جورجيا.

المصدر:”أ ف ب”