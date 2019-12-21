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المملكة تنفي ضغطها على باكستان لثنيها عن المشاركة بقمة ماليزيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
المملكة تنفي ضغطها على باكستان لثنيها عن المشاركة بقمة ماليزيا

كل الوطن – الرياض: أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، في بيان اليوم السبت على “عدم صحة الأنباء التي يروّج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة، لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا”.

وشدد البيان الذي نشره الحساب الرسمي لسفارة خادم الحرمين لدى باكستان عبر “تويتر” على أن هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما، والذي يعتبر سمة رئيسة في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362553

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