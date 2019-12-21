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شاهد.. صور لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشعل “تويتر”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : منذ 5 ساعات
شاهد.. صور لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشعل “تويتر”

نشر المصور السعودي بندر الجلعود صورا حديثة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الحرس الوطني السعودي عبد الله بن بندر على متن طائرة مروحية، حرّكت مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر وزير الحرس الوطني عبد الله بن بندر في إحدى الصور وهو يقبل يد محمد بن سلمان، في لقطة أحدثت ضجة على مواقع التواصل اليوم الجمعة.

وعبر العديد من مستخدمي “تويتر” عن إعجابهم بالتصرف العفوي من وزير الحرس الوطني، وتمنوا لهما دوام الصحة، فيما كتب مغرد سعودي لولي العهد: “القيادة لك في الأرض والجو”.

المصدر: “تويتر”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362576

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