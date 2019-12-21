سعودية تلتقي والدتها الإندونيسية عبر الشاشة بعد فراق طال 20 عاما

أكدت السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أنها نجحت في لم شمل مواطنة سعودية ووالدتها الإندونيسية عبر برنامج للتواصل المرئي، وذلك بعد فراق استمر أكثر من 20 عاما.

وأوضحت السفارة أنه جار الإعداد والترتيب للقائهما بالسفارة في أقرب وقت ممكن.

وكشف السفير السعودي لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، لصحيفة “عكاظ” تفاصيل القصة، وقال “بعد تواصل إحدى المواطنات السعوديات من المملكة بقسم شؤون السعوديين، طالبة مساعدتها في البحث عن والدتها الإندونيسية التي تركت المملكة مجبرة بعد وفاة زوجها السعودي وعمرها ما بين عامين و3 أعوام، وبمراجعة الملفات القديمة تبين أن الزواج كان موثقا من الجهات الرسمية في البلدين، وكل الأوراق الثبوتية سليمة، بعدها تم البدء في البحث عن الوالدة بواسطة موظفي قسم شؤون السعوديين حتى تم الوصول إليها بعد جهود كبيرة، وبمساعدة عدد من الجهات الرسمية الإندونيسية”.

وتابع: “زارت والدة المواطنة السعودية السفارة صباح اليوم الجمعة، وتم إيصالها بابنتها في مدينة الرياض بمكالمة هاتفية عن طريق أحد برامج الاتصال المرئي، مضيفا “كان الموقف مؤثرا جدا بين الأم وابنتها، خصوصا لاختلاف اللغة وعدم إتقان الأم للغة العربية، وسترتب السفارة لقاء بينهما سواء في إندونيسيا أو في المملكة في مدينة إقامة ابنتها”.

المصدر: عكاظ