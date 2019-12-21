آل الشيخ: السعوديون يرغبون في السياحة بصورة لا تكون هابطة

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ، أن “السعوديين يرغبون في السياحة والترفيه بصورة لا تستفزهم ولا تكون هابطة أو رخيصة”.

وقال آل الشيخ، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “ليالي الكويت”: “من قام بهذا التغيير ليس أنا وإنما هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا وكل مسؤول بالمملكة نعمل بدعم من الله أولا ثم من قيادتنا الرشيدة الملك سلمان وولي عهده”.

وأضاف: “فكرة موسم الرياض نبعت من لجنة الفعاليات والمواسم المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الذي يترأسه ولي العهد، عادات وطباع السعوديين مثل الخليجيين تتمثل في الرغبة بسياحة وترفيه بصورة لا تستفزهم وتكون ممتعة لهم ولا يوجد فيها استرخاص وأشياء تضايقهم وتزعجهم، إضافة إلى جذب السياح”.

وتابع: “استعدنا وضعنا الطبيعي الموجود بأي دولة في العالم، وكان العائد من فعاليات موسم الرياض اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا ونفسيا، وفرنا وظائف حيث يعمل في الموسم 46 ألف فرد في وظائف دائمة وشبه دائمة، ومعدل الصرف خلال شهر من موسم الرياض ارتفع بنسبة 37 بالمئة مقارنة بالعام الماضي”.

وعن نشاطه في وسائل التواصل لإبراز الفعاليات وأنشطة الترفيه، قال آل الشيخ: “أنا تاجر شاطر أريد تسويق سلعتي.. كنت أنام أربع ساعات وبعد العمليات الأخيرة أصبحت أنام ساعتين وأحيانا تكون بالمكتب”.

وأضاف: “لدي 3.5 مليون متابع في توتير، وسبعة ملايين في الفيس بوك، ومليونان في إنستغرام”.

وعن تغريدته التي قال فيها: “تهون في عيني جميع الخيانات إلا خيانة واحد أثق فيه”، أشار إلى أن هناك الكثيرين من الذين خانوا تركي آل الشيخ، لكنه تعلم درسا من الحياة، هو “أتق شر من أحسنت إليه”.

وأعلن آل شيخ أرقام نجاحات مذهلة لموسم الرياض، حيث بلغت أعداد زواره أكثر من 10 ملايين زائر، والدخل المبدئي المباشر تجاوز المليار ريال (تقريبا 270 مليون دولار).

المصدر: سبق + وكالات