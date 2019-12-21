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لحظة مقتل قطري على يد شرطي أمريكي.. ومغردون يتداولون صورة الضحية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : منذ 5 ساعات
لحظة مقتل قطري على يد شرطي أمريكي.. ومغردون يتداولون صورة الضحية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو من سيارة الشرطي الذي قتل المواطن القطري، محمد أحمد الهاشمي، في ولاية أريزونا، اللحظات التي سبقت الحادثة، واضطرار رجل الأمن لاستخدام الرصاص الحي.

ويكشف المقطع كيف أن الشرطي حاول استخدام الصاعق الكهربائي لتحييد الشاب الذي ألقى إشارة مرور واعتدى على سيارة الشرطة، غير أن رفضه الانصياع واندلاع شجار عنيف بينهما دفع رجل الأمن لاستخدام مسدسه في النهاية.

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وتداول مغردون على “تويتر” صورة للمواطن القطري، محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، الذي أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، أنه قتل برصاص ضابط في شرطة ولاية أريزونا.

وأفادت إدارة السلامة العامة في الولاية، بأن الحادث وقع ليلة الخميس الماضي، بعد أن لاحظ الشرطي الذي كان ينفذ دورية روتينية، أن الشاب القطري ألقى إشارة مرور على الأرض.

وحاول الشرطي استخدام صاعق كهربائي لتحييد الشاب وإلقاء القبض عليه، غير أن الأخير هجم عليه، واندلع بينهما شجار استخدم فيه الشرطي في نهاية المطاف الرصاص الحي.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الهاشمي طالب سابق في جامعة ولاية أريزونا ومن غير الواضح متى وصل إلى الولايات المتحدة.

المصدر: “تويتر” + “أسوشيتد برس”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362583

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