لحظة مقتل قطري على يد شرطي أمريكي.. ومغردون يتداولون صورة الضحية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو من سيارة الشرطي الذي قتل المواطن القطري، محمد أحمد الهاشمي، في ولاية أريزونا، اللحظات التي سبقت الحادثة، واضطرار رجل الأمن لاستخدام الرصاص الحي.

ويكشف المقطع كيف أن الشرطي حاول استخدام الصاعق الكهربائي لتحييد الشاب الذي ألقى إشارة مرور واعتدى على سيارة الشرطة، غير أن رفضه الانصياع واندلاع شجار عنيف بينهما دفع رجل الأمن لاستخدام مسدسه في النهاية.

وتداول مغردون على “تويتر” صورة للمواطن القطري، محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، الذي أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، أنه قتل برصاص ضابط في شرطة ولاية أريزونا.

وأفادت إدارة السلامة العامة في الولاية، بأن الحادث وقع ليلة الخميس الماضي، بعد أن لاحظ الشرطي الذي كان ينفذ دورية روتينية، أن الشاب القطري ألقى إشارة مرور على الأرض.

This is Mohamed Ahmed EA Al-Hashemi, the man DPS says was shot and killed while he was attacking a trooper. He was arrested earlier this week for trespassing by Tempe Police. #12News pic.twitter.com/1Dg6GrI8nl