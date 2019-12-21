تسجيل الدخول
» » النحل يقتل مسنا في البرازيل أثناء تشييع جنازة ابنه الوحيد

النحل يقتل مسنا في البرازيل أثناء تشييع جنازة ابنه الوحيد

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : منذ 5 ساعات
النحل يقتل مسنا في البرازيل أثناء تشييع جنازة ابنه الوحيد

لقي المواطن البرازيلي راؤول دينز (80 عاما) مصرعه إثر تعرضه للدغات النحل أثناء تشييعه جنازة ابنه الوحيد في ولاية رورايما شمالي البرازيل.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نشرت الخبر على موقها الإلكتروني، إلى أن الرجل لقي مصرعه بعد أن هاجم سرب من النحل مشيعي جنازة ابنه، وأنه نقل إلى المستشفى وهو يعاني من حساسية حادة.

اقرأ أيضا...

وأكدت الصحيفة، على أن عشرة من المشيعين عانوا من اللدغات لدى تواجدهم في مقابر الدفن هناك، حيث تأجلت جنازة الابن، مشيرة إلى أن العائلة تعتزم دفن الأب وابنه جنبا إلى جنب.

ولا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات هذه الحادثة، لكن مسؤولا محليا قال، إن “كل شيء يشير إلى وفاة دينز بسبب لدغات النحل”.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362586

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.