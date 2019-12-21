“القوات اللبنانية” تنفي تلقيها اتصالا من السعودية بشأن الحريري

نفت الدائرة الإعلامية لـ”القوات اللبنانية”، ما ورد في مقال لصحفي لبناني أشار فيه إلى أن “القوات” تلقت اتصالا من السعودية يطالب بعدم التصويت لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

وجاء في البيان الصادر عن “القوات”: “ننفي كل ما أورده الزميل نقولا ناصيف في مقالته الصادرة اليوم السبت والمعنونة “شغب أنصار المستقبل: رسالة الحريري إلى دياب أم هيل”.

وأضاف: “النفي تحديدا للمعلومات التي تحدث فيها الصحفي عن تلقي القوات اتصالا سعوديا مطالبا بعدم التصويت للرئيس سعد الحريري”.

وأعربت “القوات اللبنانية” عن أسفها “لانضمام ناصيف، الذي كانت تحترم موضوعيته إلى فئة الصحفيين الذين يعممون معلومات لا تمت إلى الحقيقة بصلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام