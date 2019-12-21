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الكويت تحقق في وفاة موقوف بأحد السجون الاحترازية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
الكويت تحقق في وفاة موقوف بأحد السجون الاحترازية

بدأت الداخلية الكويتية تحقيقا في واقعة وفاة المواطن المدعو أحمد الظفيري أثناء احتجازه في إحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي.

وأكدت في بيان صدر عنها أمس الجمعة أن وزير الداخلية أنس الصالح أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايدة لـ”التحقيق بالواقعة مع المعنيين” والتأكد مما إذا كان هناك أي تقصير من قبل أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظة ضبط الشخص إلى حين وفاته، مطالبا بتقديم تقرير عن ملابسات الحادث خلال أسبوع.

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وأمر الصالح حسب بيان الوزارة، بإقالة كل من له علاقة بالواقعة إلى حين انتهاء التحقيقات، وفرض “العقوبات المناسبة” على المسؤولين عن أي إخلال محتمل في الإجراءات التي اتخذت بحق المعتقل المتوفى.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362599

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