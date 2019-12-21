أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول.. غداً

كل الوطن – الرياض: يؤدي يوم غد الأحد مايقارب ستة ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ في جميع مناطق المملكة.

وأعادت وزارة التعليم للمرة الأولى هذا العام الاختبارات التحريرية النهائية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، وذلك بعد مرور نحو 14 عاماً منذ توقفها، وهو ما يأتي نتيجة ما خلصت إليه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق لتطوير لائحة تقويم الطالب، وذلك رغبة في تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوم أداء الطالب تقويماً مستمراً في بقية المواد، وفقاً لمستويات الأداء.

وقد أكملت إدارات التعليم بجميع مناطق ومحافظات المملكة استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1441هـ، وسخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم، وتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات.

وأكدت جميع إدارات التعليم على أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة وفق خطة معدة لذلك، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات؛ حيث سيتابع مشرفي ومشرفات إدارات التعليم سير الاختبارات لضمان انطلاقة ناجحة، بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية للوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات.

وكانت إدارات التعليم قد أصدرت تعليمات الاختبارات واللوائح التقويمية، وأكدت على أهمية تقيد مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية باللوائح والأنظمة والانتهاء من جميع مواد التقويم المستمر في الصف الأول والثاني الابتدائي وبقية مواد التقويم المستمر في جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، ورصدها في نظام نور قبل نهاية دوام الأربعاء 21 ربيع الآخر 1441 هـ.

كما وجهت وزارة التعليم كافة الإدارات ومكاتب التعليم بأهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما دعت أولياء الأمور وكافة الأسر لمتابعة أبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.