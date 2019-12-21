سفير الكويت لدى فلسطين يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية

كل الوطن- فريق التحرير- سبتونيك: اكد سفير الكويت في الأردن، السفير غير المقيم لدى السلطة الفلسطينية، عزيز الديحاني، اليوم السبت، حرص الكويت الدائم على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية

ووصل السفير الكويتي، بوقت سابق من اليوم، إلى مدينة أريحا الفلسطينية لتقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس، كأول سفير غير مقيم للكويت لدى فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الديحاني، قوله: “حرصت وبتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومن حكومة الكويت، أن أقدم أوراق اعتمادي على هذه الأرض العربية، وأمام الشرعية الفلسطينية في رام الله، للتأكيد على أن فلسطين باقية وتعنينا بالدرجة الأولى”.

وأضاف السفير الكويتي: “هذه خطوة لخطوات قادمة، نريد أن ننظم أيضا نشاطنا وعملنا، وننشط على الساحة الفلسطينية، من خلال علاقاتنا، لنؤكد دعمنا للقضية الفلسطينية”.

ومن المقرر أن يقدم الديحاني أوراق اعتماده للرئيس عباس في مدينة رام الله، غدا الأحد، في إطار زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية التي تستغرق يومين.

وأصدر أمير دولة الكويت، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مرسوماً يقضي بتعيين الديحاني سفيراً غير مقيم لدولة الكويت لدى دولة فلسطين.