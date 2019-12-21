كل الوطن- متابعات: أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، في بيان اليوم السبت على “عدم صحة الأنباء التي يروّج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة، لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا”.