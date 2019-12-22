محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

كل الوطن- وكالات: توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية المقام في قطر 2019.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للتتويج ببطولة كأس العالم الأندية بالفوز على حساب فلامنجو بهدف دون رد جاء عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو.

صلاح شارك في المباراة النهائية كما شارك في المباراة الأولى لليفربول والتي كانت أمام مونتيري المكسيكي والتي انتهت لصالح “الريدز” بهدفين مقابل هدف.