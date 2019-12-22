ترامب يشيد بأدائه ويتوجه إلى فلوريدا لقضاء عطلة رأس السنة

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة واشنطن متوجها إلى فلوريدا بعدما شدد على أرقام اقتصادية جيدة وإنشاء “قوة للفضاء”، على أمل أن يطغى ذلك على “اتهامه” في مجلس النواب،

وقبل أن يتوجه إلى فلوريدا لقضاء أسبوعين في نادي مارالاغو الذي يمتلكه، وقع الرئيس الأميركي في قاعدة أندروز بولاية ميريلاند، قانونا واسعا حول الميزانية يشمل مجموعة من القرارات من سياسة تنظيم الأسرة إلى التوجهات العسكرية الكبرى.

ويشمل القانون خصوصا منح عطلة أبوية مدتها 12 أسبوعا لكل الموظفين الفدراليين، وزيادة نسبتها 3,1 بالمئة في أجور أفراد القوات المسلحة “أكبر زيادة منذ عقد”، ورفع السن القانونية لشراء التبغ إلى 21 عاما وإنشاء قوة للفضاء، وستصبح هذه القوة الفرع السادس للقوات المسلحة الأميركية بعد سلاح البر وسلاح الجو والبحرية ومشاة البحرية وحرس الحدود، لكن لم يخصص لها أي تمويل إضافي إذ أن تشكيل “قيادة الفضاء” التي يريدها ترامب ما زالت مشروعا، على الرغم أن ترامب وصف هذه المبادرة بأنها “يوم تاريخي”.

ويتضمن النص أيضا فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء أنبوب الغاز “السيل الشمالي 2” الذي تعتبر واشنطن أنه سيسمح بتعزيز نفوذ روسيا في أوروبا، لكنه الأوروبيين يعتبرونه استراتيجيا لمد القارة بالغاز.

وقبل أقل من أحد عشر شهرا على الانتخابات الرئاسية الأميركية، يبدو أن رجل الأعمال السابق البالغ من العمر 73 عاما مصمم على التركيز على المؤشرات الاقتصادية الجيدة، وكتب ترامب في تغريدة قبل مغادرته واشنطن “الاقتصاد ممتاز، ارتفاع كبير في البورصة اليوم”.

وسجل النمو حسب أرقام نشرت الجمعة، ارتفاعا نسبته 2,1 بالمئة في الفصل الثالث من العالم بوتيرة ثابتة يدعمها استهلاك العائلات، وفاجأ سوق العمل أيضا خبراء الاقتصاد بحيويته في نوفمبر مع إحداث 266 ألف وظيفة وانخفاض البطالة إلى 3,5 بالمئة، وهو أدنى مستوى لها منذ نصف قرن.