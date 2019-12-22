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زلزال قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر

كل الوطن- فريق التحرير
2019-12-22T11:55:16+03:00
2019-12-22T13:50:36+03:00
أخبار المناطقمحليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
زلزال قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر

كل الوطن-  وكالات: أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأحد، رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل، أن “المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وذلك عند الساعة 1:49 صباح اليوم الأحد”، وذلك حسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

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وقال أباالخيل، إن “الهزة الأرضية حدثت على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومتراً جنوب غرب محايل عسير”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362673

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