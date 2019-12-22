بالفيديو.. التونسي مهدي عياشي يفوز بلقب ”The Voice”

فاز المتسابق التونسي مهدي عياشي بلقب أحلى صوت في برنامج ”The Voice”.

وتنافس على اللقب التونسي مهدي عياشي من فريق راغب، والمصرية إيمان عبد الغني من فريق أحلام، والمغربي فهد مفتخر من فريق حماقي، والمغربي رضوان الأسمر من فريق سميرة.

وكان الفنان راغب علامة أشاد بالمشترك مهدي عياشي، ضمن فريقه ببرنامج “ذا فويس” في موسمه الخامس وعقب علامة بعد انتهاء عياشي من الغناء بأنه غنى بكل سلاسة وحرفية، وأكد أن محمد عبد الوهاب إذا كان على قيد الحياة لكان تبنى موهبة عياشي، ونفذ له أعمال فنية وأغاني كثُر.

ويجلس على منصة “ذا فويس” أربعة مدربين وهم الفنان راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام الشامسي، كلٌ منهم يعطي من خبرته وقدراته لمشتركيه، حتى يصل بهم إلى بر الأمان وهو الفوز باللقب، وتخرجهم من البرنامج يمتلكون خبرة واسعة يرتكزون عليها وتكون الشرارة التي يبدئون بها مشوارهم الفني.