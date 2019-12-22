مصرع 6 أشخاص بحريق منزل في لاس فيغاس

كل الوطن – متابعات: أعلنت سلطات مدينة لاس فيغاس الأمريكية عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين بحريق اندلع في مبنى سكني مكون من 3 طوابق اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم مركز الإنقاذ والإطفاء في المدينة تيموثي شيمانسكي، إن الحريق اندلع في شقة واقعة في الطابق الأول من المبنى، مرجحا أن يكون مصدره موقد استخدمه السكان للتدفئة.

ووصف شيمانسكي الحريق بأنه الأسوأ من حيث عدد الضحايا منذ إنشاء مركز الإنقاذ في المدينة، مؤكدا أن الحادث وقع نتيجة سبب عرضي وليس بدافع إجرامي.

وأضاف أن بعض القاطنين وبينهم امرأة حامل في المبنى، حاولوا القفز من نوافذ الطابق الثاني للنجاة من الحريق.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية