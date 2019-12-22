“القشة الأخيرة”… إسرائيل تتخوف من خطوة خشية ملاحقة الجنائية الدولية

كل الوطن- فريق التحرير – سبتونيك عربى:قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده تتخوف من اتخاذ خطوة خشية ملاحقة الجنائية الدولية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، صباح اليوم، الأحد، عن الوزير كاتس أن الحكومة الإسرائيلية تخشى أن يكون إخلاء مجمع خان الأحمر بمدينة القدس المحتلة هو “القشة الأخيرة” بنظر المحكمة الدولية.

وأفادت القناة العبرية “كان” بأنه في ظل قرار المدعية العامة لدى المحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، الذي ينص على أن هناك أساسا لفتح ملف تحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، فإن إسرائيل تتخوف من اتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، مساء أول أمس الجمعة، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى توافر العلة القانونية لفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.