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نمر ينقض على وافد سوداني في السعودية… والسلطات تكشف مفاجأة

كل الوطن- فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
نمر ينقض على وافد سوداني في السعودية… والسلطات تكشف مفاجأة

كل الوطن- متابعات: حدث مقطع فيديو لانقضاض نمر على وافد سوداني، ضجة في السعودية، فيما كشفت السلطات عن مفاجأة.

وتداول عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه نمر ينقض على وافد سوداني في حديقة حيوان الملز، بالعاصمة الرياض.

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ويظهر في مقطع الفيديو الوافد السوداني وهو يبدي مقاومة ضعيفة أمام النمر الذي انقض عليه، قبل أن يظهر رجلي أمن وأطلقا رصاصة تخديرية على النمر.

فيديو مُضمّن

​ونقل موقع “إرم نيوز” عن مصادر سعودية قولها إن المفاجأة في أن الوافد السوداني لم يقتل بسبب هذه الهجوم العنيف من النمر عليه.

وأوضحت المصادر أن الوافد السوداني اسمه محمد عبدالمحسن يبلغ من العمر 24 عاما، ويتلقى العلاج في المستشفى

​وقالت المصادر السعودية إن “الوافد السوداني، عمد إلى تجاوز حاجزين يفصلان الجمهور عن حظيرة النمر المفترس، رغم الإرشادات التحذيرية بذلك الأمر”.

وتابعت “يبدو أن الوافد أقدم على تصرف خطر، عبر قيامه بحل داخل حظيرة النمر، لكن الحبل انقطع، ما أدى إلى وقوعه وسط الحظيرة إلى جوار النمر المفترس”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362700

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