نمر ينقض على وافد سوداني في السعودية… والسلطات تكشف مفاجأة

كل الوطن- متابعات: حدث مقطع فيديو لانقضاض نمر على وافد سوداني، ضجة في السعودية، فيما كشفت السلطات عن مفاجأة.

وتداول عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه نمر ينقض على وافد سوداني في حديقة حيوان الملز، بالعاصمة الرياض.

ويظهر في مقطع الفيديو الوافد السوداني وهو يبدي مقاومة ضعيفة أمام النمر الذي انقض عليه، قبل أن يظهر رجلي أمن وأطلقا رصاصة تخديرية على النمر.

​ونقل موقع “إرم نيوز” عن مصادر سعودية قولها إن المفاجأة في أن الوافد السوداني لم يقتل بسبب هذه الهجوم العنيف من النمر عليه.