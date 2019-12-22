كذب الأب وابنته على مدى سنوات وحصلا على الملايين

كان أب وابنته من ولاية فلوريدا الأمريكية يعلنان على مدى سنوات عن أرباحهما في اليانصيب، بهدف الحصول على إعفاءات ضريبية.

كانت المواطنة دانييل تاكيلا إدمونسون (35 سنة) من مدينة بوينتون بيتش وكينث روجر إدمونسون (51 سنة) من مدينة أوكلاند بارك، منذ عام 2015 يقدمان إقرارات ضريبية مزورة، ويعلنان أن الدولة مدينة لهما بمبلغ 175 مليون دولار.

وقد دفعت لهم إدارة الضرائب الأمريكية فعلا مبلغ 3.4 مليون دولار، ولكن بعد ذلك اتضح أن أفراد هذه العائلة لم يربحوا أي مبلغ في اليانصيب، لذلك أحيل الأب وابنته إلى القضاء بتهمة الاحتيال الضريبي.

وصرح المتهمان بأنهما “مواطنان أمريكيان قديمان من أصول موريتانية” ، ووفق قناعاتهما ، “لا يوجد شيء يقف بين الإنسان والخالق” ، لذا لن يطيعوا السلطات.

واعتقلت دانييل في شهر مارس 2019 وكتبت رسالة وهي في السجن، تطلب فيها من الحكومة الأمريكية الإفراج عنها فورا ودفع مئات ملايين الدولارات كتعويض عن اعتقالها من دون سبب. أما والدها فأعلن أن لديه حصانة، ما تسبب في اعتقاله يوم 16 ديسمبر الجاري بتهمة ازدراء القضاء.

المصدر: لينتا. رو