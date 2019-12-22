مقتل أشهر رقاة الجزائر طعنا في منزله

قتل الراقي الجزائري المعروف، أبو مسلم بلحمر (52 سنة)، فجر اليوم الأحد بمنزله في مدينة غليزان شمال غرب البلاد.

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ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن بلحمر عُثر عليه غارقا في دمائه بمسكنه بعد أن وجهت له طعنات عديدة بالخنجر على أماكن متفرقة من جسده من قبل مجهولين لا يزالون في حالة فرار.

من جهته، أكد مدير مستشفى غليزان أن بلحمر فارق الحياة قبل وصوله إلى المؤسسة العلاجية، وقد لوحظت آثار الطعنات “على كامل جسده، من الأمام ومن الخلف، وعلى مستوى القلب”.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة للقبض على الجناة، في حين أكد شهود أن “عيادته” تعرضت لتخريب كبير في الأسبوع الماضي.

يذكر أن الراقي بلحمر كان دائم الحضور في العديد من القنوات المحلية، كما رافق في العديد من المرات المنتخب الجزائري لكرة القدم قبل خوضه مباريات مصيرية.

والراقي هو معالج يقدم خدمات “الرقية الشرعية” لعلاج مرضى يعانون من مشاكل نفسية في الغالب، حيث يقوم بقراءة أدعية ونصوص إسلامية مقدسة بنية الشفاء.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية