مجلس النواب المصري يقرّ تعديلا وزاريا

أقرّ مجلس النواب المصري اليوم الأحد، تعديلا وزاريا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.

وحسب التعديل، يتولى مصطفى مدبولي، مسئولية الاستثمار، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء.

وتشمل التغييرات الوزارية في حكومة مصطفى مدبولي:

خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار

عمر مروان، وزيرا للعدل

هالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية

رانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي

أسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام

الطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني

نيفين القباج، وزيرا للتضامن

السيد القصير، وزيرا للزراعة

نيفين جامع، وزيرا للتجارة والصناعة

علاء فؤاد، للمجالس النيبابية

وقد تم إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، ودمج وزارتي السياحة والآثار في مؤسسة واحد، وحافظ وزراء الدفاع الداخلية والمالية على حقائبهم.

روسيا اليوم