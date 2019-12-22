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السفير الكويتي لدى أنقرة يوزع مساعدات على أسر سورية بهطاي

في مخيمات قرب معبر "جيلوه غوزو" التركي الحدودي مع سوريا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
السفير الكويتي لدى أنقرة يوزع مساعدات على أسر سورية بهطاي

هطاي/ وكالات : وزع السفير الكويتي لدى أنقرة، غسان يوسف الزواوي، السبت، مساعدات على السوريين في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وذكر مراسل الأناضول، أن الزواوي والوفد المرافق له، وزع بطانيات (أغطية)، وملابس أطفال على السوريين المقيمين في مخيمات قرب معبر “جيلوه غوزو” التركي الحدودي مع سوريا.

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كما زار الوفد مركز “دانا” للرعاية الصحية للسوريين في قضاء “ريحانلي” التابع لهطاي.

وفي تصريح للأناضول، أكد الزواوي على مواصلة بلاده توزيع المساعدات على السوريين.

وقدم شكره لتركيا على تقديمها المساعدات للسوريين، معربا عن شعوره بالحزن حيال متضرري الحرب في سوريا، مشددا على وجوب مساعداتهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362772

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