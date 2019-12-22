بالفيديو.. قديروف يتحدى “المقاتل المشاغب”

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، السبت، عبر صفحته على “إنستغرام” المقاتل الروسي في الفنون القتالية المختلطة “MMA ألكسندر إميليانينكو إلى نزال.

وسأل قديروف، المعروف بحبه للرياضات القتالية، متابعيه حول ماهية الرياضة التي عليه منازلة إميليانينكو، إن كان نزالا في الملاكمة أو في الفنون القتالية المختلطة؟

وقال قديروف في الفيديو الذي نشره: “مساء الخير للجميع، في عالمنا الرياضي، أصبح الأمر اعتياديا أو موضة أن يدعو لقتال ألكساندر إميليانينكو، وقررت أنا أيضا القيام بذلك… لكنني لم أقرر بعد بأي رياضة، هل تعتقدون أن يكون نزالا بالملاكمة أو MMA؟”.

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وسبق لإميليانينكو أن قاتل تحت اسم نادي أخمات الشيشاني من أكتوبر عام 2017 وحتى نوفمبر 2018، ولم يهزم وقتها.

ويعد ألكسندر إميليانينكو، اسما مثيرا للجدل في عالم الفنون القتالية المختلطة، وهو أيضا الشقيق الأصغر لأسطورة اتحاد “Pride FC” فيدور إميليانينكو.

وكان إميليانينكو قد حكم عليه بالسجن في 2015، مدة عامين بتهمة الاعتداء على مديرة منزله، ثم حصل على إفراج مشروط في نهاية عام 2016.

وواجه في مارس 2018 تهمة جنائية، بسبب اعتدائه على مسؤول حكومي، كما اعتقل من قبل الشرطة بسبب فراره من مكان حادث سير تسبب به إثر قيادته تحت تأثير الكحول.

وفي أواخر نوفمبر، فاز المقاتل الروسي البالغ 38 عاما على ميخائيل كوكلييف من الجولة الأولى في مباراة بالملاكمة.

المصدر:eurosport.ru