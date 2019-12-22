إخلاء مبنى الخارجية المصرية بعد نشوب حريق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد نشوب حريق بمبنى الوزارة ما استدعى إخلاءها بشكل طارئ.

وقال المتحدث أحمد حافظ إن أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة قد انطلقت اليوم نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى.

وأضاف أن ذلك أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.

وأشار إلى أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني.

وصرح بأنه جاري التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق.

المصدر: RT + الخارجية المصرية